YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 27. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 27. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 6 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 27. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 27. bölümü izle...

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 27. bölümüyle 6 Haziran Salı akşamı TRT 1 ekranlarına geldi. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 27. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz'a, bana Halil'i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar.

Birsen, Feride'yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride'nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır. Halil ise Ali Fuat'ın masumiyetini kanıtlayan görüntüyü ne olursa olsun Saba'dan alacaktır; ama Saba'nın ondan yapmasını istediği şey çok risklidir.

Yürek Çıkmazı dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

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Zeynep sevdiği adamın bu riski almasını istemese de Halil'in fikrini değiştiremez. Diğer taraftan Cem, Yılmaz'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayacak kanıtın ne olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür.

Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader'in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? "Kader yaşıyor" deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir.

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