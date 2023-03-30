SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 30 Mart 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 16:10