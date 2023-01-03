MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU? 3 Ocak MasterChef ilk yarı finalist belli oldu! MasterChef ceketi kim aldı?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in 3 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek ceketin sahibi olmak için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef ilk yarı finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef ilk yarı finalist belli oldu! Masterchef ceketi kim aldı?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te ilk yarı finalist...

MasterChef 2022 yarışmasında ilk finalist belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim ceketi giydi ve ilk yarı finalist oldu. Peki ceketini kim giydi?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Kıvanç, Metin, Ayaz ve Görkem ceketi kazanmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

4 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Kıvanç, ceketi kazandı ve MasterChef'in ilk yarı finalisti oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

MasterChef Kıvanç Karadeniz aslen Denizlili. 31 yaşında olan yarışmacı 18 yaşını doldurunca Denizli'den İstanbul'a taşınmıştır. 7 yıldır İstanbul Yeniköy'deki bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapmaktadır. Yarı finale kalmayı başaran MasterChef Kıvanç, amacının şampiyonluk olduğunu söylüyor.