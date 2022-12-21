Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi, 109. bölümüyle ekranlara geldi. Nefes kesen heyecanların konu edindiği 109. bölümüyle 21 Aralık Çarşamba akşamı atv'de yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 109. bölüm detayları...

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KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY SULTAN ALAEDDİN İLE KARŞI KARŞIYA

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar.

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Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

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İSMİHAN SULTAN'IN "ÖLDÜRÜN" EMRİ!

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır. Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

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İSMİHAN SULTAN'IN KITLIK PLANI!

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir. İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

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YENİŞEHİR AYAKLANIYOR, MALHUN HATUN NE YAPACAK?

Yenişehir'de ahali galeyana gelmiştir bile. Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracaktır? Öte yandan Konur Alp ise ifşa olmuştur. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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