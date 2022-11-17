Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 57. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 57. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 57. ve en son yayınlanan bölümü...
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Emir'in şirkete ortak olmasından başta Selen ve Levent olmak üzere tüm aile rahatsız olur ve itiraz eder ancak Rafet kararından dönmez.
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Sedat'ın Nalan'la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat'a son bir şans verir.
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Sedat bu isteği yerine getiremezse her şeyi Nalan'a anlatacaktır. Hayri ise Nalan'dan artık net bir karar vermesini ister.
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