Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama konusunun yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla da takdir topladı. Dizinin takipçileri karakterlerin gerçek hayatta kim olduklarını araştırırken arama motorlarında üst sıralara tırmanan Kızılcık Şerbeti Abdullah - Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Settar Tanrıöğen boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik...

SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Abdullah - Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Settar Tanrıöğen boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Settar Tanrıöğen hayatı ve tüm merak edilenler....

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

15 Temmuz 1962'de Denizli'de doğan 60 yaşındaki Settar Tanrıöğen ilkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Dünyada Karşılaşmış Gibi

Bir Kış Öyküsü

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera

Bir Demet Tiyatro

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bomboş

Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah Ünal

Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali

Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)

Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca

Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri

Saklı (2015) - Ali

Baba Candır (2015-2017) - Salih

Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı

Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu

Nergis Hanım (2014) - Ekrem

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan

İki Kafadar - Chinese Connection (2013)

Sultan - (2012)

Babam Sağolsun - (2011) - Ali

Çınar Ağacı - (2010)

Çoğunluk - (2010)

Ayrılık - (2010)

Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet

Vavien - (2009) - Cemal

Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal

Kolay Gelsin (2008) - Settar

Nokta (2008)

Ayda (2007) - Macit

Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca

Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi

Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref

Polis (2006) - Hayri

Kader (2006) - Bekir'in babası

2 Süper Film Birden (2005) - Hakan

Takva (2005) - Ali Bey

Ödünç Hayat (2005) - Nusret

Yazı Tura (2003) - Zeyyat

Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir

Alacakaranlık (2003) - Feyzo

İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz

Hizma (2002) - Cabbar Ağa

Güneş Yanıkları (2000) - Akif

Şarkıcı (2000)

İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu

Yara (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray

Çiçek Taksi (1996) - Cabbar

Eşkıya (1996) - Kız Naci

Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa

Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför

SETTAR TANRIÖĞEN BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Settar tanrıöğer, 1.78 m boyunda, 78 kilo ve yengeç burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR?

Abdullah, Ömer'in abisidir. Ömer ve Abdullah şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır.

Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.