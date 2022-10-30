SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Abdullah - Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Settar Tanrıöğen boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Settar Tanrıöğen hayatı ve tüm merak edilenler....
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?
15 Temmuz 1962'de Denizli'de doğan 60 yaşındaki Settar Tanrıöğen ilkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Dünyada Karşılaşmış Gibi
- Bir Kış Öyküsü
- Yedi Kocalı Hürmüz
- Üç Kurşunluk Opera
- Bir Demet Tiyatro
ROL ALDIĞI FİLMLER
- Bomboş
- Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah Ünal
- Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali
- Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)
- Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca
- Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri
- Saklı (2015) - Ali
- Baba Candır (2015-2017) - Salih
- Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı
- Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu
- Nergis Hanım (2014) - Ekrem
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan
- İki Kafadar - Chinese Connection (2013)
- Sultan - (2012)
- Babam Sağolsun - (2011) - Ali
- Çınar Ağacı - (2010)
- Çoğunluk - (2010)
- Ayrılık - (2010)
- Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet
- Vavien - (2009) - Cemal
- Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal
- Kolay Gelsin (2008) - Settar
- Nokta (2008)
- Ayda (2007) - Macit
- Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca
- Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi
- Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref
- Polis (2006) - Hayri
- Kader (2006) - Bekir'in babası
- 2 Süper Film Birden (2005) - Hakan
- Takva (2005) - Ali Bey
- Ödünç Hayat (2005) - Nusret
- Yazı Tura (2003) - Zeyyat
- Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir
- Alacakaranlık (2003) - Feyzo
- İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz
- Hizma (2002) - Cabbar Ağa
- Güneş Yanıkları (2000) - Akif
- Şarkıcı (2000)
- İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu
- Yara (1998)
- Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray
- Çiçek Taksi (1996) - Cabbar
- Eşkıya (1996) - Kız Naci
- Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa
- Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför
SETTAR TANRIÖĞEN BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Settar tanrıöğer, 1.78 m boyunda, 78 kilo ve yengeç burcudur.
KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR?
Abdullah, Ömer'in abisidir. Ömer ve Abdullah şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır.
Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.