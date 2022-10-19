📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 5. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 5. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 5. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 5. ve yeni bölümü izle! İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 18 Ekim ÇArşamba günü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen 5. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 5. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 5. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 5. ve yeni bölümü izle sorguları yapılıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...

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O KIZ 5. BÖLÜM KONUSU

Nişandan kaçan Zeynep'in Ozan'ın katıldığı organizasyon sırasında basının karşısında sevgili olduklarını itiraf etmesi ortalığın birbirine girmesine neden olur. Zeynep'in hayatındaki değişiklikler ailesini de etkilemeye başlarken Kadir ve Zeynep kendilerini bambaşka bir maceranın ortasında bulur.

Ozan ise, hayatının en kritik anında karşısında bulduğu Kadir'in kim olduğu gerçeğinin peşindedir. Bu hamlesiyle Sitare'nin eline düşen Zeynep köprüleri yakmıştır ve Sitare ne isterse yapmaya hazırdır. Ve Sitare gaza basar.

Zeynep ve Ozan'ın pembe aşk hikayesi başlar. Ancak Hakkı'nın devreye girmesiyle yaşananlar aşk hikayesini sosyal medyadan 3. sayfaya taşır. Yaşananlar Sitare'nin bile hesaplayamadığı boyuta gelir. Çığ gibi büyüyen olaylar hem Zeynep ve Ozan için hem de aileleri için beklemedikleri sonuçlar doğurur.

Zeynep'in büyük itirafı ne olacak? Zeynep ve Ozan cephesinde yaşanan büyük değişim ne? Ozan'ı Kadir mi, bir başkası mı yaraladı?

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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