TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonun üçüncü bölümü olan 72. bölümüyle beraber ekranlara geldi. Gönül Dağı dizisinin sevenleri arama motorlarında, "Gönül Dağı 72. bölüm izle, Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle, Gönül Dağı TRT 1 izle!" sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 72. bölümüne ait detaylar...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM KONUSU

Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM İZLE