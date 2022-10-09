MASTERCHEF KİM ELENDİ? 9 Ekim MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in 9 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 9 Ekim Pazar MasterChef kim veda etti?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Şule ve Burak R. kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'de son üçe kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Şule oldu.

MASTERCHEF ŞULE YAMAN KİMDİR?

Aslen Samsun Çarşamba'lı olan Şule Yaman, 24 yaşındadır. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, Trabzon'da doğmuş ve büyümüştür. Şuan Bolu'da yaşamını sürdüren Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katılmıştır.

ŞULE YAMAN'IN MASTERCHEF YOLCULUĞU

İlk turda yahnili kaçamak yemeği hazırlayan Şule, üç şeften evet oyu almıştı. İkinci turda Ruken ve Gülistan ile eşleşti. Yarışmacılardan hünkar beğendi hazırlamaları istendi. Bir üst tura çıkan yarışmacı Şule oldu. Ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan kontrfile kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı çorba ile ana kadroya giren son isim, Şule Yaman oldu.