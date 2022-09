THE LAST OF US FRAGMANI ─░ZLE ­čô║ - The Last of Us'─▒n konusu ne? The Last of Us oyuncu kadrosu

HBO'nun merakla beklenen dizisi The Last Of Us'─▒n ilk fragman─▒ yay─▒nland─▒. Bilgisayar oyunundan uyarlanan The Last Of Us'ta ba┼črolleri Bella Ramsey ve Pedro Pascal payla┼čacak. 2023 y─▒l─▒nda ekranlara gelecek olan The Last of Us'un ilk fragman─▒ izleyenlerin be─čenisini kazand─▒. The Last of Us dizisiyle ilgili t├╝m bilgiler ve The Last of Us fragman─▒ haberimizde...

THE LAST OF US FRAGMANI ─░ZLE - D├╝nyan─▒n en ├žok pop├╝ler video oyunlar─▒ndan olan The Last of Us ekranlara ta┼č─▒n─▒yor. 2023 y─▒l─▒nda ekranlara gelecek olan dizinin merakla beklenen ilk fragman─▒ yay─▒nland─▒. Ba┼črollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'─▒n payla┼čt─▒─č─▒ The Last of Us'─▒n yay─▒nlanan fragman─▒ be─čeni toplad─▒. HBO yap─▒m─▒ olan dizi 2023 y─▒l─▒na izleyicilerler bulu┼čacak. ─░┼čte The Last of Us'─▒n yay─▒nlanan ilk fragman─▒...

THE LAST OF US KONUSU

Naughty Dog taraf─▒ndan geli┼čtirilen ayn─▒ adl─▒ 2013 video oyununa dayanan dizi, t├╝m d├╝nyay─▒ saran ve bula┼čanlar─▒ birka├ž saat i├žerisinde insanlara sald─▒ran yarat─▒klara d├Ân├╝┼čt├╝ren salg─▒n bir hastal─▒─č─▒n ba┼člamas─▒ndan yirmi y─▒l sonras─▒n─▒ konu al─▒yor.

THE LAST OF US OYUNCU KADROSU

Bella Ramsey (Ellie)

Pedro Pascal (Joel)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Anna Torv (Tess)

Nico Parker (Sarah Miller)

Nick Offerman (Bill)

Con O'Neill (Bill)

Merle Dandridge (Marlene)

Murray Bartlett (Frank)

Jeffrey Pierce (Perry)

Lamar Johnson (Henry)

Elaine Miles (Florence)