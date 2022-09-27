HBO'nun merakla beklenen dizisi The Last Of Us'ın ilk fragmanı yayınlandı. Bilgisayar oyunundan uyarlanan The Last Of Us'ta başrolleri Bella Ramsey ve Pedro Pascal paylaşacak. 2023 yılında ekranlara gelecek olan The Last of Us'un ilk fragmanı izleyenlerin beğenisini kazandı. The Last of Us dizisiyle ilgili tüm bilgiler ve The Last of Us fragmanı haberimizde...

THE LAST OF US FRAGMANI İZLE - Dünyanın en çok popüler video oyunlarından olan The Last of Us ekranlara taşınıyor. 2023 yılında ekranlara gelecek olan dizinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın paylaştığı The Last of Us'ın yayınlanan fragmanı beğeni topladı. HBO yapımı olan dizi 2023 yılına izleyicilerler buluşacak. İşte The Last of Us'ın yayınlanan ilk fragmanı...

THE LAST OF US KONUSU

Naughty Dog tarafından geliştirilen aynı adlı 2013 video oyununa dayanan dizi, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını konu alıyor.

THE LAST OF US OYUNCU KADROSU

Bella Ramsey (Ellie)

Pedro Pascal (Joel)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Anna Torv (Tess)

Nico Parker (Sarah Miller)

Nick Offerman (Bill)

Con O'Neill (Bill)

Merle Dandridge (Marlene)

Murray Bartlett (Frank)

Jeffrey Pierce (Perry)

Lamar Johnson (Henry)

Elaine Miles (Florence)