Duy Beni'de canlandırdığı Leyla karakteri ile herkesin beğenisini kazanan 'En İyi Kadın Oyunc' ödüllü Leyla Kandemir',n gerçek hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki daha önce çok sayıda dizi ve filmde yer alan Duy Beni Leyla kimdir? Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu, kilosu kaç, burcu ne? İşte Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir hakkında tüm detaylar...

Yaz döneminde başlayıp ekranların sevilen dizileri listesinde ilk sıralarda yer alan Duy Beni'de Leyla karakteri, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Leyla'nın gerçek hayattaki kimliğini merak eden sevenleri, televizyon dünyasına küçük yaşlarda giren ödüllü oyuncu Helin Kandemir hakkında araştırma yapıyor. Biz de Duy Beni Leyla kimdir? Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

DUY BENİ LEYLA HELİN KANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

HELİN KANDEMİR BOYU, KİLOSU, BURCU NE?

İkizler burcu olan Helin Kandemir, 1.53 boyunda ve 40 kilogram ağırlığındadır.