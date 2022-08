📺 Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 2 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM KONUSU

Süleyman, çarşı ağası olamasa da doğruyu söyleyerek çarşıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en çok babası Zübeyir Ağa sevinirken en çok üzülen de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar… Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli görüşen Ayşen, onun geri dönüşüne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır. Gülsüm'ü mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?

