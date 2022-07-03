Milli voleybolcu Zehra Güneş, kariyeri ve özel hayatıyla oldukça merak ediliyor ve dikkat çekiyor. Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.
Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli'den aşk pozları!
Magazin haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, başarıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel voleybolcunun son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Eren Dişli ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. İşte o kareler...
Popüler voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile adından bahsettirmişti.
Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı. 22 yaşındaki güzel voleybolcunun bağcıklı ayakkabısı ise günlerde konuşulmuştu.