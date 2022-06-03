Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 3 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 123. yeni bölüme dair merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
Böylelikle Gönüllüler takımı ada konseyine giderek isim yazmak zorunda kaldı.
Gönüllüler takımı eleme adayı olarak ise Hikmet'i belirledi.
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.
ÜNLÜLER:
Adem
Batuhan
Evrim
Nisa
Anıl
GÖNÜLLÜLER:
Berkan
Atakan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Nagihan