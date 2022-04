ADI SEVGİ 5. BÖLÜM İZLE - Atv ekranlarının yeni dizilerinden Adı Sevgi, yayınlanan bölümleriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Adı Sevgi 5. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 5. bölüm izle" gibi sorgulamalarını sürdürüyor. İşte Adı Sevgi dizisinin 5. bölümüyle ilgili merak edilenler...

👉ADI SEVGİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ADI SEVGİ 4. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

🔎ADI SEVGİ 5. BÖLÜM KONUSU

Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir…

👉ADI SEVGİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ADI SEVGİ 4. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👥ADI SEVGİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo: Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik: Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

👉ADI SEVGİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ADI SEVGİ 4. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE