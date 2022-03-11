TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Gönül Dağı dizisi, 54. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Gönül Dağı 55. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte 12 Mart Cumartesi günü yayınlanacak Gönül Dağı dizisinin 55. bölümüne ait bilgiler...

GÖNÜL DAĞI 55. BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ

GÖNÜL DAĞI 55. BÖLÜM KONUSU...

Asya ve Ramazan'ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan'ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır. Asya ve Ramazan'ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan'ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya'yı nasıl bir sona sürükleyecektir? Dava süreci devam ederken Sefer'in ameliyatına girmesi Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan'ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer'in hafızası yerinde değildir. Sefer'in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?