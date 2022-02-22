Yasin Obuz Hikmet Tuğsuz elendi mi? Survivor Yasin ve Hikmet yarışmadan diskalifiye mi oldu?

Survivor'da son bölüme Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz'un kavgası damga vurmuştu. 22 şubat tarihinde yayınlanan yeni bölümde ise bu ikilinin geleceği belli oldu. Hijmet'in daha önce de Yunus Emre ile kavgası olmuştu. Bu kavgadan dolayı 1 ödül oyunundan yararlanamamıştı. Peki şimdi, Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz survivor'da devam edecek mi? Yasin ve Hikmet elendi mi? Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oldu? soruları aranıyor. İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 21:45