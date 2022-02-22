Survivor yeni bölüme Yasin ve Hikmet'in kavgası damga vurdu. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrası aynı takım yarışmacısı olan Survivor Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girerken, Yasin yerinden kalkarak Hikmet'in üstüne yürüdü. Yaşanan bu olayın ardından görüntüler kesilirken Survivor'da Hikmet ve Yasin diskalifiye mi olacak, Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz yarışmadan elendi mi, ayrıldı mı soruna yanıt aranıyor. Peki Survivor'da Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi oldu? Yasin ve Hikmet elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı?
SURVIVOR'DA KARAR AÇIKLANDI!
Survivor'da Yasin ve Hikmet'in konseyin sona ermesinin ardından yapmış oldukları kavga nedeniyle Yasin Obuz 6 ödülden yararlanamayacak. Hikmet ise 2 ödülden yararlanamayacak.
Yasin Obuz Hikmet Tuğsuz elendi mi? Survivor Yasin ve Hikmet yarışmadan diskalifiye mi oldu?
Survivor'da son bölüme Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz'un kavgası damga vurmuştu. 22 şubat tarihinde yayınlanan yeni bölümde ise bu ikilinin geleceği belli oldu. Hijmet'in daha önce de Yunus Emre ile kavgası olmuştu. Bu kavgadan dolayı 1 ödül oyunundan yararlanamamıştı. Peki şimdi, Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz survivor'da devam edecek mi? Yasin ve Hikmet elendi mi? Yasin ve Hikmet diskalifiye mi oldu? soruları aranıyor. İşte yanıtı...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 21:45
Survivor yeni bölüme Yasin ve Hikmet'in kavgası damga vurdu. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrası aynı takım yarışmacısı olan Survivor Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girerken, Yasin yerinden kalkarak Hikmet'in üstüne yürüdü. Yaşanan bu olayın ardından görüntüler kesilirken Survivor'da Hikmet ve Yasin diskalifiye mi olacak, Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz yarışmadan elendi mi, ayrıldı mı soruna yanıt aranıyor. Peki Survivor'da Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi oldu? Yasin ve Hikmet elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı?