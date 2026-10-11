TÜMOSAN Konyaspor evinde Başakşehir FK ile berabere kaldı!

Konyaspor ile Başakşehir yenişemedi! Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç başladığı skorla 0-0 sona erdi.



Başakşehir puanını 8 yaptı. Konyaspor ise 5 puana yükseldi.

8. haftada TÜMOSAN Konyaspor Amed SK'ya konuk olurken, Başakşehir FK ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.



38. dakikada Deniz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



45. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak direkten kornere gitti.



77. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.



90+3. dakikada Karbovnik'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.