Jean-Luc Dompe resmen TÜMOSAN Konyaspor'da
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.
Son olarak Hamburg'ta forma giyen Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayı terletecek.
Hoş geldin Jean-Luc Dompé! ✍️— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 28, 2026
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