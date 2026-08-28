CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Jean-Luc Dompe resmen TÜMOSAN Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi:
Jean-Luc Dompe resmen TÜMOSAN Konyaspor'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.

Son olarak Hamburg'ta forma giyen Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayı terletecek.

#Konyaspor #Trendyol Süper Lig #Hamburg #TÜMOSAN Konyaspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe-Konyaspor | CANLI
Sonraki Haber
F.Bahçe-Konyaspor | CANLI