Enis Destan TÜMOSAN Konyaspor'da!

TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu. Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis, takımımızda 94 numaralı formayı terletecek. Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.