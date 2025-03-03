Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçı sonrası, "Umarım bu ivmemizi ligin kalan 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var" dedi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2025- 20:25