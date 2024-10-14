Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı.
Anadolu temsilcisinde Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenman esnasında sakatlandı.
Konuyla ilgili olarak Konyaspor açıklamada bulundu.
İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Geçmiş Olsun Ali Çamdalı Antrenmanda sol aşil tendon rüptürü yaralanması meydana gelen Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı'ya; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç, Doç. Dr. Mustafa Özer ve Doç. Dr. Tahsin Sami Çolak tarafından aşil… pic.twitter.com/exGFRF0d5S— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 14, 2024