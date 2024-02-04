Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bouly Junior Sambou'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli forvet, 2023-2024 sezonunda takımıyla 23 resmi maça çıktı. Sambou, yeşil-beyazlı ekipte 25 numaralı formayı giyecek.
Hoş geldin Bouly Junior Sambou! ✍️ 👉 https://t.co/fCRL9SofUa pic.twitter.com/8UEqKCr9BQ— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 4, 2024