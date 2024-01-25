Konyaspor, Portekizli forvet Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, 32 yaşındaki santrfor Nelson Oliveira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Oliveira'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Sezon başında PAOK'tan Konyaspor'a transfer olan Oliveira, 17 maçta süre aldı ve 1 asist kaydetti.