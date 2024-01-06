G.Saray maçı öncesi 2 kadro dışı!
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?
6 Ocak 2024 Döviz Kuru!
EN ETKİLİ SIRT GELİŞTİRME HAREKETLERİ
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! Ankaragücü - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 18:02
Pioli'den Krunic sözleri! Pioli'den Krunic sözleri! 17:03
Transferde domino etkisi! Aboubakar... Transferde domino etkisi! Aboubakar... 16:51
Menajeri resmen açıkladı! Ayrılık... Menajeri resmen açıkladı! Ayrılık... 16:39
G.Saray'da flaş Sacha Boey kararı! G.Saray'da flaş Sacha Boey kararı! 16:00
F.Bahçe'den İtalya'ya Krunic çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya Krunic çıkarması! 14:56
Daha Eski
Firmino Avrupa'ya geri dönüyor! G.Saray... Firmino Avrupa'ya geri dönüyor! G.Saray... 14:53
Cimbom'dan Berghuis bombası! Cimbom'dan Berghuis bombası! 14:20
Beşiktaş'a bir şok daha! Beşiktaş'a bir şok daha! 12:57
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! 12:17
Cimbom'un gözdesine bir talip daha çıktı! Cimbom'un gözdesine bir talip daha çıktı! 12:03
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? 12:00
SON DAKİKA