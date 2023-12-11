Konyaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Sivasspor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
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