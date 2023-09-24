Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu ve "Mücadelemizden memnunuz." şeklinde konuştu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadesini kullandı.

Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Stanojevic, ilerleyen haftalarda üretken bir Konyaspor sahada görmek istediklerini dile getirdi.