Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Çekişmeli maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Rizespor oldu. Konuk takımın galibiyet sayıları 89. dakikada Gustavo Sauer ve 90+3. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.
Ev sahibi ekibin sayısını ise 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti.
Bu sonuçla Rizespor 10 puanla liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 8 puanla 4. sırada kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 61 Yunus Mallı), Muric (Dk. 61 Prip), Moreno (Dk. 77 Nelson), Cikalleshi (Dk. 66 Cebrail Karayel)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 61 Hojer), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk. 85 Faye), Olawoyin (Dk. 73 Shelvey), Verasanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk. 61 Gaich), Benhur Keser (Dk. 73 Minchev)
Goller: Dk. 34 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 89 Gustavo (penaltıdan), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Moreno, Dk. 90+4 Cebrail Karayel (TÜMOSAN Konyaspor)