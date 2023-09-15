Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
BİLGİLENDİRME— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) September 15, 2023
Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/60dTTwiFjS