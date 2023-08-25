Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan'da forma giyen ve 2019/2020 sezonunda yarım dönem Galatasaray formasını terleten Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Bulut da yer aldı.

Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Konyaspor'a 1 yıllık imza atan Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun 37 numaralı formayı terleteceği öğrenildi.