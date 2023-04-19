Konyaspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Adana ekibi 10 kişi tamamladığı maçı 2-1 kazandı.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2023- 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023- 22:38
Adana ekibi 10 kişi tamamladığı maçı 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'un gollerini Badau Ndiaye ve Cherif Ndiaye penaltıdan kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golü Emreli'den geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 54 yaparken, Konyaspor 39 puanda kaldı.