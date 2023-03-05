Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Giresunspor karşısında daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirterek, takımın menfaatine olması halinde istifa etmeyi gözden geçirebileceğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile golsüz beraber kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyet alamadıkları için sinir bozucu bir durum içerisinde olduklarını ifade eden Aleksandar Stanojevic, "Maalesef kazanamadık. Özellikle birden çok direkten dönen şutumuz oldu. Fakat ne yazık ki topu ağlarla buluşturamadık. Tabii ki maç süresince iyi olan ve kötü olan durumlarımız oldu. Kaleden dönen birden çok şutumuz oldu. Kesinlikle daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekirdi. Topu ağlarla buluşturmamız gerekirdi. Başlangıçtan itibaren taraftarımızdan çok iyi bir destek aldık. Öncelikle onlardan özür dilemek istiyorum. Fakat nihayetinde istenileni veremedik. Bundan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"TAKIMIN MENFAATİNE OLACAKSA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİM"

Stanojevic, bir gazetecinin 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna ise "Öncelikle ben vazgeçen bir ruha sahip değilim, vazgeçmeyeceğim elbette. Fakat tabii ki bu takımın menfaati için olacaksa ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu oyuncuların düşüncesi, yönetimin veya herhangi birinin düşüncesiyse ve takımın menfaatine olacaksa elbette düşünebilirim, gözden geçirebilirim. Fakat bugün iyi bir performans sergiledik. 3 tane kaleden dönen şutumuz var. Ama ne yazık ki istenileni alamadık. Bireysel perspektifte konuşmak gerekirse kendi tarafımda gereken her şeyi verdim fakat kulüpten böyle bir talep, böyle bir durum söz konusu ise tabii ki istişare etmeyi ve konuşmayı göz önüne alabilirim" diye konuştu.