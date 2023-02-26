Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, 2022 ocak ayında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Konyaspor, milli futbolcu Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından "Her zaman kalbimizdesin! İyi ki doğdun" yorumuyla duygusal bir video paylaşıldı.
İŞTE KONYASPOR'UN PAYLAŞIMI
Her zaman kalbimizdesin!— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) February 26, 2023
İyi ki doğdun #AhmetÇalık pic.twitter.com/YFmsiEO35S