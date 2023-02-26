Konyaspor, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video ile paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, 2022 ocak ayında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.



Konyaspor, milli futbolcu Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından "Her zaman kalbimizdesin! İyi ki doğdun" yorumuyla duygusal bir video paylaşıldı.

İŞTE KONYASPOR'UN PAYLAŞIMI