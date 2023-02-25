Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi yeşil-beyazlılardan sakatlık açıklaması geldi ve Ibrahim Sehic, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun kadroda yer almayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ibrahim Sehic ve futbolcularımız Muhammet Demir ile Uche Ikpeazu, sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır. Tedavi ve bireysel antrenmanlara devam eden futbolcularımızın önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." denildi.