Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Konyaspor ile Afyonspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Konyaspor ile Afyonspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Afyonspor maçı 21 Şubat Salı günü saat 15:00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.