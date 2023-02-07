Konyaspor Başkanı Fatih Özgöçken açıkladı! Depremzedeler stadyumda misafir olacak

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor,Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük felaket sonrası depremzedeler için önemli bir karar aldı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgöçken, yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2023- 22:20