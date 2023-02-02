Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken, adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco, yeniden gündem oldu.
Transferde Isco sürprizi! Süper Lig ekibinden resmi açıklama geldi
Transfer haberi: Adı sürekli Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco'nun yeni adresi belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Süper Lig ekibinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Real Madrid'in eski futbolcusu Isco Alarcon'la temasa geçti.
Sevilla'yla olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen Isco, transferin son günü masadan kalkmıştı.