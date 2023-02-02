Transferde Isco sürprizi! Süper Lig ekibinden resmi açıklama geldi

Transfer haberi: Adı sürekli Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco'nun yeni adresi belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Süper Lig ekibinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 15:36