Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından orta saha bölgesinde boşalan pozisyonu Andreas Bouchalakis ile doldurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Olimpiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bouchalakis'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Bedelsiz olarak kiralanan Bouchalakis, merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapıyor. Yunanistan Milli Takımı'nda 35 kez forma giyme şansı bulan Bouchalakis, bu sezon tüm kulvarlar olmak üzere Olimpiakos ile 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"arabam.com Konyaspor'umuz, 29 yaşındaki başarılı futbolcu Andreas Bouchalakis'in 2022-23 sezonu sonuna kadar transferi konusunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Sercan Poçan hazır bulundu.

Bedelsiz kadromuza kattığımız merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapan Andreas Bouchalakis, bu sezon Olympiakos forması ile tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada forma giydi.

Yarım sezonluk kontrat imzaladığımız Bouchalakis, takımımızda 32 numaralı formayı giyecek.

Yunanistan Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Bouchalakis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ise 25 kez forma giydi.

Andreas Bouchalakis'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.