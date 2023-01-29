Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında arabam.com Konyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken, maç sonu teknik direktör Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu. Stanojevic, net fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Aleksandar Stanojevic karşılaşmayı değerlendirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamasında, "Maçı kaybetme şeklimizden dolayı memnun değiliz. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında goller yedik. Topla oynayan taraf bizdik ama basit top pas hataları yaptık. Ceza sahasına rakibimizden daha fazla girdik ama bu girişimleri pozitif anlamda değerlendiremedik. Eğer maçı kazanmak istiyorsanız net fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Başakşehir'i tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.