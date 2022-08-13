Konyaspor Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor santrfor transferinde Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Ugandalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.08.2022- 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 15:18
Konyaspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Uche oyuncuyu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye davet etmişti. Yeşil-beyazlı kurmaylar, Uganda asıllı İngiliz futbolcuyla yapılan son görüşmelerin ardından imzaları attı.
Uche Ikpeazu kimdir?
28 Şubat 1995 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelen Uche Ikpeazu, aynı zamanda Uganda vatandaşı. Futbola İngiliz ekibi Reading'de başlayan Uche, akabinde Watford'da transfer oldu. Golcü oyuncu sırasıyla Didcot, Crewe Alexandra, Doncaster Rovers, Port Vale ve Blackpool'da kiralık olarak top koşturdu. Uganda asıllı İngiliz futbolcu, daha sonra Cambridge United, Hearts, Wycombe Wanderers, Cardiff City ve son olarak Middlesbrough forması giydi.