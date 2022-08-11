Konyaspor 2-4 Vaduz (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Arabam.com Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Konyaspor rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. İşte Konyaspor - Vaduz maçının golleri...
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 11.08.2022- 21:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022- 21:59
Konyaspor'un gollerini Guilherme ve Hadziahmetovic kaydetti.
Konuk ekibin golleri Gasser (2), Sutter ve Tunahan'dan geldi
İŞTE MAÇIN GOLLERİ