UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında arabam.com Konyaspor deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
VADUZ KONYASPOR İLK 11'LER:
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.
VADUZ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.