VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz'a konuk olacak. Yeşil beyazlı ekip kazanarka avantajlı bir sonuç ile Konya'ya dönmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 18:59