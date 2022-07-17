Uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılan Alexandre Pato'nun Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor.
TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig ekibi Konyaspor Alexandre Pato bombasını patlatıyor!
Brezilya'nın yıldız futbolcularından Alexandre Pato'nun ismi, yıllarca Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. 32 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Brezilyalı forvetin adı birçok yaz transfer döneminde defalarca 4 büyüklerle anılmıştı.
32 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.