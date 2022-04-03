Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nde öğrencilerin sosyalleşmesi ve kaynaşması için çeşitli etkinliler düzenleniyor.

Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerinin hem kendi aralarında kaynaşması hem de sportif faaliyetlerini geliştirmesi adına 'omuz omuza' sloganıyla düzenlenen halı saha turnuvası üzücü bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına gerçekleştirildi.

18 takım ve 6 grubun yer aldığı, öğrencilerin kıyasıya mücadele verdiği turnuva heyecan dolu anlara sahne oldu. Çekişmeli geçen grup maçlarından sonra başarılı 8 takım çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşarken finalde Ötükenspor'u mağlup eden Sultan Alaaddin takımı şampiyonluğa ulaştı.

Birinci takıma Konyaspor forması, ikinci takıma krampon takımı, üçüncü takıma ise spor çantası hediye edildi. Turnuvanın sonunda ayrıca "en centilmen takım'' ünvanı ve ödülü verilmesi gençlere hayatın her alanında bencillikten uzak durmaları gerektiği bilincini aşıladı.

Öğrencilerin sosyo-kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirmesini önemseyen Lise Medeniyet Akademisi halı saha turnuvaları, laser-tag etkinliği gibi sportif faaliyetleri sürdürmeye devam edecek.