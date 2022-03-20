Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar öne geçtiği maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Palut'un o sözleri;

Üst sıralar için önemli bir karşılaşmaydı. İkinci yarının başlamasıyla beraber hiçbir şekilde topa sahip olamadık. Kendi yarı sahamızdan çıkmakta zorlandık. Bu, uzunca bir süre devam etti maalesef.

Tabiri caizse hiçbir şey yapmadık ikinci yarı. Fenerbahçe, ikinci yarı çok arzuluydu ve o oyunlarıyla da galibiyeti hak ettiler. Üzülmeye bile vakit yok. Ligin boyu kısaldı.