Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir: Galibiyeti Ahmet Çalık ve değerli ailesine armağan ediyoruz!

Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir: Galibiyeti Ahmet Çalık ve değerli ailesine armağan ediyoruz!

Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyeti Ahmet Çalık ve ailesine armağan ettiklerini belirterek, çok zor bir hafta geçirdiklerini söyledi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 23:53