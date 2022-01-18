Konyaspor Adana Demirspor maçına Ahmet Çalık yazılı siyah özel formayla çıkacak!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için özel bir forma hazırladı. Konya ekibi Adana Demirspor ile oynanacak olan karşılaşmaya, siyah renki ve "AHMET ÇALIK 1994 - ∞" yazılı bir formayla çıkacak.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 13:35