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İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 Giriş Tarihi: 11.02.2020
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, kötü gidişat sonrasında Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı. İç Anadolu ekibi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
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