11 Şubat 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Konyaspor'da Korkmaz dönemi!
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 Giriş Tarihi: 11.02.2020

ekiplerinden , kötü gidişat sonrasında ile yollarını ayırmıştı. İç Anadolu ekibi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi.

Son olarak 'u çalıştıran ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Konyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı

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