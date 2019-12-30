30 Aralık 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Aykut Kocaman depremi! Yerine gelecek isim...

Aykut Kocaman depremi! Yerine gelecek isim...
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

İttifak Holding 'da çanlar için çalıyor! 'deki kötü gidişata bir türlü son veremeyen Kocaman, yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın yerine ise yine Süper Lig'in çok yakından tanıdığı bir isim: Tolunay Kafkas...

'de ilk devreyi sadece 15 puanla kapatan İttifak Holding 'da 'ın koltuğu sallanıyor. Daha önce istifa sinyali veren Kocaman için yönetim devam kararı almıştı. Alanyaspor karşılaşmasında son dakika golüne engel olamayan yeşil beyazlılar, düşme hattından uzaklaşamadı. Tecrübeli teknik adam, ikinci yarı için yönetimle durum değerlendirmesi yapacağını açıklamıştı. Toplantıda iki tarafın da karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aykut Kocaman'ın yerine gelecek en ciddi isim ise Tolunay Kafkas olduğu öne sürülüyor.

3 GALİBİYET...
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, 17 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar son 10 haftada çıktığı karşılaşmalardan galip gelemedi.

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